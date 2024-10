Chứng khoán ngày mai, 3-10: Cổ phiếu ngân hàng có thể dẫn sóng

Trong phiên chứng khoán ngày 2-10, nhiều cổ phiếu nhóm ngân hàng tăng giá, giúp thị trường thu hẹp đà giảm điểm. Nhà đầu tư kỳ vọng nhóm cổ phiếu này sẽ dẫn sóng trong phiên tiếp theo Một cổ phiếu ngân hàng tăng điểm giúp thị trường hạn chế đà giảm điểm Kết thúc phiên giao dịch 2-10, chỉ số VN- Index giảm 4,3 điểm (-0,34%), đóng cửa tại 1.287,8 điểm. Thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước khi khối lượng giao dịch đạt hơn 771 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 17.747 tỉ đồng. Diễn biến suốt phiên giao dịch cho thấy lực cầu tập trung tại một số cổ phiếu ngân hàng, giúp hạn chế đà giảm điểm của VN- Index. Đơn cử, các mã thuộc nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng điểm gồm: VCB (+0,76%), TCB (+1,01%), TPB (+2,34%)… Từ đó, không ít nhà đầu tư kỳ vọng nhóm này sẽ dẫn sóng thị trường trong phiên tiếp theo Phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 252,48 tỉ đồng cổ phiếu trên sàn HoSE. Khối ngoại tập trung mua các mã TCB, PNJ, FPT… và bán ra những mã VPB, HDB, CTG... Theo Công ty Chứng khoán ACBS, thanh khoản phiên 2-10 giảm so với phiên trước đó, cho thấy lực bán chốt lời có phần yếu đi. Thế nên, trong thời gian tới, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co trong vùng 1.280 – 1.300 điểm. Sau đó, chỉ số VN-Index sẽ trở lại đà tăng, hướng đến vượt ngưỡng kháng cự 1.300 điểm.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định thị trường sẽ tiếp tục thăm dò cung cầu tại vùng 1.290 điểm trước khi có tín hiệu cụ thể hơn. Do vậy, nhà đầu tư cần giao dịch chậm lại. Trước những diễn biến và nhận định trên, Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị nhà đầu tư từng bước chốt lời những cổ phiếu xuất hiện lực bán mạnh, đồng thời cân nhắc giải ngân cổ phiếu có giá đi ngang hoặc có xu hướng đi lên thuộc các ngành ngân hàng, thép, vận tải, cảng biển, đầu tư công…