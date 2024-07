Chứng khoán ngày mai, 25-7: Nhiều nhóm cổ phiếu có thể tăng giá

Kết phiên, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.238 điểm, tăng 6,6 điểm, tương đương 0,54%. Thanh khoản trên sàn HoSE giảm nhẹ khi có 740 triệu cổ phiếu giao dịch thành công.

"Thanh khoản giảm so với phiên trước cho thấy nguồn cung cổ phiếu tạm thời hạ nhiệt, giảm sức ép lên thị trường. Tuy nhiên, xu hướng cổ phiếu hồi phục còn mang tính chất thăm dò. Do vậy, nhà đầu tư vẫn cần giữ tỉ trọng danh mục cổ phiếu ở mức an toàn, cân nhắc những đợt hồi phục của thị trường để chốt lời" - Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định và khuyến nghị

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán VCBS cho biết thị trường đang ghi nhận những tín hiệu cân bằng. Thế nên nhà đầu tư có thể giải ngân tỉ trọng nhỏ ở một số nhóm ngành cổ phiếu thu hút dòng tiền như chứng khoán, bất động sản, hóa chất… nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các ngưỡng cắt lỗ, chốt lời.