Chứng khoán ngày mai, 19-12: Sức mua cổ phiếu có thể nóng lên

Trong phiên 18-12, lực cầu cổ phiếu có tín hiệu tham gia sôi nổi. Nhà đầu tư kỳ vọng sức mua sẽ gia tăng trong phiên tiếp theo. Kết phiên 18-12, chỉ số VN- Index đóng cửa tại 1.266 điểm, tăng 4 điểm Tín hiệu hồi phục ở nhóm blue-chip vào đầu phiên 18-12 đã giúp thị trường tăng điểm nhẹ. Tuy nhiên ngay sau đó, giá cổ phiếu biến động lình xình do áp lực bán gia tăng. Điểm tích cực là dòng tiền có sự phân hóa sang cổ phiếu của các nhóm ngành riêng lẻ. Từ đó, thị trường giữ thế cân bằng. Diễn biến của phiên chiều tương tự phiên sáng với các nhịp giằng co biên độ nhỏ. Thế nhưng, gần cuối phiên, lực cầu bất ngờ tăng lên. Một số cổ phiếu tăng giá ấn tượng như DBC (+5,3%), BAF (+5,1%), NTL (+2,9%), HSG (+2,9%) giúp cải thiện điểm số chung. Với nỗ lực hồi phục của thị trường, sắc xanh dần được mở rộng và có nhiều nhóm cổ phiếu tăng điểm. Tuy nhiên, phần lớn những mã có mức tăng giá tốt là các cổ phiếu đơn lẻ và nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Kết phiên, chỉ số VN- Index đóng cửa tại 1.266 điểm, tăng 4 điểm, tương đương 0,34%. Thanh khoản trên sàn HOSE chỉ có 391,9 triệu cổ phiếu khớp lệnh Công ty Chứng khoán ACBS nhận định thanh khoản thị trường duy trì ở ngưỡng thấp, cho thấy nhà đầu tư còn lưỡng lự giao dịch cổ phiếu. Thế nên trong thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục rơi vào thế giằng co Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) cho biết trong phiên 18-12, lực cầu đã có tín hiệu tham gia sôi nổi, giúp cải thiện điểm số chung. "Với diễn biến này, nhà đầu tư có thể chọn lọc giải ngân những cổ phiếu thu hút dòng tiền tốt, thuộc một số nhóm ngành như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, thủy sản…" - VCBS khuyến nghị.