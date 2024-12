Chứng khoán ngày 11-12: Dòng tiền chảy vào cổ phiếu nào?

Thị trường giằng co, khối ngoại bán ròng và dòng tiền có sự phân hóa mạnh tập trung vào những cổ phiếu triển vọng tăng lợi nhuận cuối năm Phiên giao dịch ngày 10-12, dù thị trường mở cửa trong sắc xanh nhưng áp lực bán có phần gia tăng khiến VN-Index không thể duy trì sắc xanh. Áp lực bán chốt lời khiến chỉ số tiếp tục giằng co. VN-Index đóng cửa ở mức 1.272,07 điểm, giảm 1,77 điểm; HNX-Index tăng 0,03 điểm, đóng cửa tại mức 229,24 điểm. Toàn thị trường có 223 mã giảm giá, 170 mã tăng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng sang phiên thứ 2 liên tiếp với giá trị bán ròng trên 132 tỉ đồng. Cổ phiếu đóng góp tăng điểm nổi bật như FPT, HDB, HPG, HVN, SAB; cổ phiếu giảm đóng góp đà giảm là VCB, VIC, VHM, GVR… Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt hơn 14.400 tỉ đồng, giảm 9,9% so với phiên trước. Theo các công ty chứng khoán, dòng tiền thị trường có dấu hiệu phân hóa và tập trung vào cổ phiếu của những doanh nghiệp được kỳ vọng có kết quả kinh doanh khả quan trong quý cuối năm. Thị trường chứng khoán tiếp tục giằng co và có dấu hiệu điều chỉnh giảm trở lại sau vài phiên tích cực Ông Võ Kim Phụng, Trưởng phòng phân tích, Công ty chứng khoán BETA, nhận định dòng tiền có sự thận trọng khi chỉ số tiệm cận với vùng kháng cự cũ quanh 1.270 điểm. Khối ngoại tiếp tục bán ròng ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư trong nước. Dù xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tích cực nhưng cần thời gian tích lũy và chờ đợi thông tin về chính sách lãi suất của Mỹ. "Dòng tiền có sự phân hóa, tích cực tìm kiếm cơ hội sinh lời trên thị trường. Nhà đầu tư có thể cân nhắc xem xét tích lũy cổ phiếu của doanh nghiệp có nền tảng tốt, tiềm năng tăng khả quan trong quý cuối năm 2024 và năm 2025 tại những nhịp rung lắc, điều chỉnh. Tránh tâm lý mua đuổi đối với những cổ phiếu có dấu hiệu tăng nóng, cách xa nền tích lũy và định giá không còn hấp dẫn", ông Phụng nói. Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cũng cho rằng áp lực chốt lời gia tăng sau 3 phiên VN-Index tăng điểm vừa qua. Dù vậy, biên độ giảm không lớn và thanh khoản sụt giảm nên thị trường vẫn đang tích cực. Nhà đầu tư cần kiên nhẫn căn nhịp chỉnh về mốc hỗ trợ để gia tăng thêm tỉ trọng cổ phiếu, thêm vị thế mua mới cổ phiếu. Theo chuyên gia của Công ty chứng khoán Phú Hưng, dòng tiền có xu hướng tìm đến đến các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ thuộc các nhóm ngành như khoáng sản, vận tải biển, bất động sản, truyền thông, thịt heo, thép... Khả năng VN-Index có thể điều chỉnh giảm trở lại một vài phiên. Chiến lược chung là nhà đầu tư có thể tham gia dần trở lại với tỉ trọng trung bình, ưu tiên chú ý các nhóm như ngân hàng, dệt may, thủy sản, phân bón, vận tải biển, công nghệ.