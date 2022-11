Chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục, Mark Zuckerberg có thêm 5,4 tỷ USD

Cụ thể, số liệu công bố đêm qua (giờ Việt Nam) cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tại Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với con số 8,2% ghi nhận trong tháng 9 và mức đỉnh 9,1% ghi nhận trong tháng 6.

Nếu loại trừ thực phẩm và năng lượng, chỉ số CPI cốt lõi tăng 0,3% trong tháng 10 và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, lạm phát ở Mỹ đã tạo đỉnh và đi xuống khá nhanh.