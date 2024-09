Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới bất chấp dữ liệu tiêu dùng ảm đạm

Khép phiên 24/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 42.208,22 điểm, xác lập đỉnh mới lần thứ tư liên tiếp, còn chỉ số S&P 500 tiến 0,3% lên 5.732,93 điểm. Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN) Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đà tăng và lập đỉnh mới trong phiên giao dịch ngày 24/9, bất chấp việc chỉ số niềm tin tiêu dùng sụt giảm. Các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan về gói kích thích kinh tế mới của Trung Quốc. Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 42.208,22 điểm, xác lập đỉnh mới lần thứ tư liên tiếp. Chỉ số S&P 500 tiến 0,3% lên 5.732,93 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite Index tăng 0,6% lên 18.074,52 điểm. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Hội đồng Thương mại giảm sâu do lo ngại về thị trường lao động. Tuy nhiên, việc Trung Quốc dự định cắt giảm lãi suất cho vay và tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR), đã nhanh chóng xoa dịu những lo ngại trên. Ông Jack Ablin, Giám đốc đầu tư của Cresset Capital Management, nhận định động thái của Trung Quốc đã che lấp đi những tín hiệu tiêu cực từ dữ liệu tiêu dùng tại Mỹ. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang kỳ vọng vào những tác động tích cực từ các biện pháp kích thích toàn cầu, như việc giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, thị trường cũng chứng kiến sự sụt giảm của một số cổ phiếu lớn. Cổ phiếu của tập đoàn dịch vụ thẻ thanh toán đa quốc gia của Mỹ Visa Inc giảm mạnh sau khi bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc có hành vi độc quyền. Trong khi đó, Boeing cũng chịu áp lực bán tháo do tranh chấp lao động chưa được giải quyết. Trên thị trường hàng hóa, giá vàng thế giới tăng 1% và chạm mức cao kỷ lục khi căng thẳng ở Trung Đông làm gia tăng sức hút của kim loại này như một nơi trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng nắm bắt những tín hiệu mới về khả năng cắt giảm lãi suất của Mỹ. Cụ thể, trong phiên giao dịch 24/9, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 2.656,38 USD/ounce, sau khi có lúc chạm mức cao kỷ lục 2.654,96 USD/ounce. Giá vàng giao dịch kỳ hạn tại Mỹ tăng 1% lên 2.680,00 USD/ounce. Chiến lược gia Bob Haberkorn tại công ty môi giới RJO Futures, nhận định nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn do lo ngại về Trung Đông là nhân tố hỗ trợ đà tăng cho giá vàng. Nếu tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang, giá kim loại quý này có thể tiếp tục lập kỷ lục mới. Chuyên gia này dự báo giá vàng có thể vượt 2.700 USD/ounce vào cuối tuần này, nếu căng thẳng tiếp diễn tại Trung Đông và có thêm nhiều thông tin về việc cắt giảm lãi suất. Một trong những yếu tố khác thúc đẩy đà tăng của vàng là phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee. Ông Goolsbee dự đoán sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm trong năm tới./.