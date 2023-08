Chứng khoán lao dốc, xuất hiện kỷ lục mới: Cơ hội nào cho thị trường 200 tỷ USD?

Theo Ngân hàng Nhà nước, cho vay của hệ thống ngân hàng bất ngờ tăng trưởng âm trong tháng 7. Tính chung trong 7 tháng, tín dụng cho nền kinh tế đạt khoảng 12,47 triệu tỷ đồng, chỉ tăng 4,56% so với cuối năm 2022, thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng 14-15%. Nguyên nhân là sức cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp chưa kịp phục hồi hoàn toàn sau đại dịch Covid-19 và còn bị ảnh hưởng tiêu cực của suy giảm kinh tế trên phạm vi toàn cầu.

Về ngành chứng khoán, theo VNDirect, trong bối cảnh hiện nay khi Nhà nước kịp thời ban hành các chính sách tài chính, tiền tệ tháo gỡ những vướng mắc, nút thắt, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, thì các doanh nghiệp trong đó có các công ty chứng khoán hy vọng sẽ khởi sắc trong nửa cuối năm 2023.

VNDirect cho rằng, ngành chứng khoán Việt Nam là một trong những ngành đầu tư hấp dẫn nhất với tính thâm nhập thấp và thu nhập gia tăng. TTCK có dấu hiệu tăng nhờ chính sách tiền tệ và tài khóa mở rộng, từ đó làm thúc đẩy kết quả kinh doanh của ngành chứng khoán.

Theo ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường của VNDirect, gần đây xuất hiện tín hiệu phục hồi kinh tế rõ nét hơn. Theo đó, lĩnh vực công nghiệp và xuất khẩu phục hồi rõ rệt hơn trong tháng 7.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Việt Nam trong tháng 7/2023 tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ, cải thiện rõ rệt so với mức tăng 1,8% trong tháng trước. Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 7 cũng có sự cải thiện nhẹ.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mạnh hơn nhằm đón đầu sự phục hồi của xuất khẩu. FDI đăng ký tăng 86% so với cùng kỳ lên 2,8 tỷ USD trong tháng 7. Trong đó, vốn FDI đăng ký mới tăng 85,3% lên 1,4 tỷ USD.

Chuyên gia của VNDirect cũng kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ giảm đáng kể trong những tháng còn lại của năm do chi phí vốn của các NHTM đang giảm theo sau việc NHNN cắt giảm lãi suất điều hành trước đó. Thông tư 02 cho phép gia hạn trích lập dự phòng nợ xấu. Lãi suất cho vay được kỳ vọng giảm thêm 100-150 điểm cơ bản cho đến cuối năm 2023 và đây sẽ là động lực chính cho sự phục hồi của tiêu dùng và đầu tư tư nhân.

Dù vậy, TTCK cũng được cảnh báo có thể chịu ảnh hưởng từ biến động tỷ giá. Áp lực lên tỷ giá hối đoái gia tăng trong tháng 7 và đầu tháng 8, khi tỷ giá USD/VND tăng lên ngưỡng 24.000 đồng (tăng khoảng 1,4% so với đầu năm).

Trong nửa cuối năm, một số yếu tố có thể gây thêm áp lực lên tỷ giá, gồm: chênh lệch lãi suất giữa VND và USD thu hẹp do lãi suất điều hành của Fed được dự báo sẽ duy trì ở mức đỉnh cho đến cuối năm 2023, trong khi NHNN vẫn định hướng giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.

Sau động thái nâng trần nợ công, chính phủ Mỹ đẩy mạnh phát hành trái phiếu chính phủ để bù đắp thâm hụt ngân sách, đẩy lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2023.

Bên cạnh đó, việc Trung Quốc nới lỏng tiền tệ sẽ gây áp lực lên đồng NDT. Trong quá khứ, đồng VND có tương quan cao với NDT. Một yếu tố nữa là, áp lực lạm phát trong nước có thể gia tăng tăng từ cuối quý III.