Chứng khoán lãi đậm, mùa bội thu có còn phía trước?

Lãi đậm chủ yếu từ môi giới chứng khoán và cho vay ký quỹ

CTCK Bản Việt (VCSC, HoSE: VCI) đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 và cả năm 2021 với những con số ngoạn mục: Doanh thu thuần đạt 1.149 tỷ đồng trong quý 4/2021, tăng 73% so với quý 3/2020. Tính chung cả năm 2021, VCSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.733 tỷ đồng, tăng 115% so với năm 2020. Doanh thu năm 2021 đã hoàn thành 182% kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 2.050 tỷ đồng).

Các CTCK ghi nhận mùa bội thu 2021 nhờ hoạt động môi giới và cho vay margin.

VCSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 584 tỷ đồng trong quý 4/2021, tăng 34% so với quý 4/2020. Tính chung cả năm 2021, VCSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.851 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 148% kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 1.250 tỷ đồng).

Có kết quả nêu trên, VCSC cho biết trong quý 4/2021 mảng môi giới ghi nhận doanh thu 228 tỷ đồng (tăng 41% so với quý 4/2020, đi ngang so với quý 3/2021) và lợi nhuận đạt 89 tỷ đồng (thấp hơn 8% so với quý 4/2020, tăng 26% so với quý 3/2021).

Tính chung cả năm 2021, VCSC ghi nhận doanh thu mảng môi giới đạt 838 tỷ đồng (tăng 91% so với năm 2020) và lợi nhuận đạt 304 tỷ đồng (tăng 64% so với cùng kỳ 2020).

Hoạt động giao dịch và thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với tổng giá trị giao dịch cổ phiếu trên cả 3 sàn tăng 30% trong quý 4/2021 so với quý 3/2021 và tăng 257% trong cả năm 2021 so với năm 2020; Xu hướng này giúp hỗ trợ doanh thu môi giới cá nhân tăng 113% trong cả năm 2021 so với năm 2020, theo VCSC. Hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài cũng ghi nhận tăng trưởng cao trong năm 2021, qua đó hỗ trợ mức tăng 65% trong doanh thu môi giới tổ chức của VCSC trong năm 2021 so với năm 2020.

Ở mảng cho vay ký quỹ (margin), VCSC ghi nhận doanh thu 198 tỷ đồng trong quý 4/2021 (tăng mạnh 121% so với quý 4/2020, cao hơn 25% so với quý 3/2020) và lợi nhuận đạt 86 tỷ đồng (tăng 21% so với quý 4/2020, tăng 167% so với quý 3/2021). Dư nợ cho vay ký quỹ của VCSC tại cuối năm 2021 đạt 7.701 tỷ đồng, tăng 98% so với cuối năm 2020. Cho cả năm 2021, VCSC ghi nhận doanh thu mảng margin đạt 600 tỷ đồng (tăng 96% so với năm 2020) và lợi nhuận đạt 239 tỷ (tăng 60% so với năm 2020).