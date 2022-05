Chứng khoán giảm mạnh nhất 2 năm: Cổ phiếu đã đủ 'rẻ' để bắt đáy?

VN-Index vừa trải qua tháng giảm điểm mạnh nhất trong hơn 2 năm trở lại đây (từ 3/2020). Chỉ số chính giảm 125,35 điểm tương đương 8,4% trong tháng 4 kết thúc tháng ở mức 1.366,8 điểm, thanh khoản tháng giảm 27% so với tháng trước đó và giảm 21% so với trung bình 5 tháng.

Cung cầu thị trường có sự đảo chiều về vị thế của các nhóm nhà đầu tư. Nhà đầu tư nhân bán ròng, ngược lại, tổ chức trong nước và nước ngoài mua ròng.

Tại talkshow “Chế ngự nỗi sợ” do báo Đầu tư tổ chức, ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam nhận định, đợt điều chỉnh này là điều chỉnh lớn nhưng chưa phải là downtrend lớn, quá trình cân bằng của thị trường và hồi phục sẽ diễn ra trong tháng 5.

Ông cho rằng, năm nay không phải là "sell in may" nữa mà là "buy in may". Thị trường đang ở thời điểm cân bằng hồi phục. Đây là cơ hội tốt để nhà đầu tư tham gia thị trường và lựa chọn cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng.

Tại Việt Nam, chưa có động thái tăng lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, nhưng lãi suất qua đêm đã tăng trong vòng 1 tháng nay. Khi lãi suất tăng, đấy là tín hiệu và Việt Nam thường đi sau thị trường Mỹ 1 - 2 tháng. Khi thị trường giảm vùng đỉnh càng rõ ràng hơn.