Chung kết lượt đi AFF Cup 2024: Xuân Son lại 'son', Việt Nam đánh bại Thái Lan

Việt Nam thắng 2-1 với cú đúp của Nguyễn Xuân Son. Bàn thắng của Thái Lan do công Chalemsak Aukee. *Hết giờ..!!! Trọng tài Salman Ahmad Falahi thổi còi kết thúc trận chung kết lượt đi. Việt Nam thắng 2-1 với cú đúp của Nguyễn Xuân Son. Bàn thắng của Thái Lan do công Chalemsak Aukee. *Hiệp hai có 6 phút bù giờ. * Phút 90: Xuân Son không thể thắng Khammai Xuân Son thể hiện khả năng bứt tốc mạnh mẽ xộc thẳng vào trong vòng cấm địa Thái Lan, cú sút chân phải của anh đã không thể thắng được Khammai. *Phút 84: VÀOOOOO.... Suphanat tạt bóng để Chalermsak đánh đầu rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Thái Lan. *Phút 81: bóng dội xà ngang khung thành Đình Triệu Từ pha sút phạt ở khoảng cách khoảng 30m, Suphanat sút phạt hiểm hóc bóng dội xà ngang bật xuống đất. *Phút 78: Doãn Ngọc Tân nhận thẻ vàng Xuân Son bị cầu thủ Thái Lan phạm lỗi nằm sân nhưng trọng tài không cắt còi, Thái Lan phản công, Doãn Ngọc Tân phạm lỗi để cắt tình huống và nhận thẻ vàng. *Phút 73: VÀO OOOOO.... Thái Lan hãm thành không thành công, Xuân Son cướp được bóng phản công nhanh, ngoặt bóng qua một cầu thủ đối phương dứt điểm chéo dóc nâng tỉ số lên 2-0. *Phút 68: Đình Triệu cản phá xuất thần Pha phối hợp tấn công tốt của Thái Lan, Davis tung chân dứt điểm ở bên phải trong vòng cấm địa đưa bóng đi vào góc gần, Đình Triệu đổ người đẩy bóng ra biên. *Phút 65: Xuân Son sút trúng thủ môn ở thế đối diện Hoàng Đức chọc khe cho Xuân Son băng xuống đối mặt với Khammai. Cú sút vội của Xuân Son đã bị Khammai cản phá ra biên. *Phút 59: VÀOOOOOOOO....... Quang Hải chuyền đổi cánh rất hay cho Văn Thanh, hậu vệ này đánh đầu chuyền bóng cho Xuân Son dứt điểm tung lưới Thái Lan.

*Phút 51: Xuân Son đánh đầu vọt xà Văn Thanh tạt bóng từ sát biên ngang bên phải vào trong vòng cấm địa Thái Lan, Xuân Son băng cắt đánh đầu ở cự ly chừng 7m, đáng tiếc bóng đi vọt xà. *Phút 47: Thành Chung đánh đầu ra ngoài Quang Hải treo bóng sâu từ quả đá phạt, Thành Chung thoát xuống đánh đầu ở gần phía cột dọc trái khung thành của Thái Lan, bóng đi ra ngoài. *Phút 46: Quang Hải vào sân Hiệp 2 bắt đầu, Kim Sang Sik quyết định đưa Quang Hải vào sân thay cho Vĩ Hào, băng đội trưởng được Hoàng Đức trao lại cho tiền vệ quê Đông Anh. Thái Lan tung Thitathon vào thay cho Miclkelson. *Hiệp 1 kết thúc: 0-0 Trọng tài Salman Ahmad Falahi thổi còi kết thúc hiệp 1. Trong 45 phút đầu tiên, Việt Nam là làm chủ thế trận, cầm bóng gần 60%, tạo ra số cơ hội vượt trội nhưng chưa thể ghi bàn mở tỷ số. *Phút 45+3: Xuân Son dứt điểm không chính xác Văn Vĩ chuyền bóng thuận lợi cho Xuân Son bên cánh trái, thay căng ngang vào trong cho đồng đội thì tiền đạo mang áo số 12 lại dứt điểm luôn không chính xác. Sau tình huống này, Xuân Son nhăn nhó nằm sân với dấu hiệu bị đau ở vai trái. *Phút 45+1: Thái Lan thay người Weerathep vào sân thay Akarapong bị chấn thương *Phút 36: Thái Lan dứt điểm vọt xà Thái Lan hưởng phạt góc. Từ pha phối hợp ở cột góc, bóng đến chân trung vệ Seksan băng lên dứt điểm nhưng bóng đi quá cao khung thành Đình Triệu. *Phút 34 Thái Lan phản công nhanh, Patrik Gusstavson đi bóng qua hai cầu thủ Việt Nam dứt điểm ngang khung thành. *Nhịp độ trận đấu giảm dần Các học trò của HLV Kim Sang Sik chủ động giảm nhịp độ trận đấu sau quãng thời gian nửa đầu hiệp một tổ chức ép sân liên tục. *Phút 21: Đình Triệu ôm gọn cú sút của Ekanit Thái Lan hãm thành. Tiền vệ Ekanit tung cú sút căng trong vòng cấm nhưng thủ môn Đình Triệu ôm gọn. Đây là pha hãm thành nguy hiểm nhất của Thái Lan từ đầu trận. *Phút 11: Đội trưởng Thái Lan nhận thẻ vàng Đội trưởng Pansa (3) của Thái Lan nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi từ phía sau với Xuân Son. *Phút 8: Văn Thanh sút chệch cột Bóng văng ra từ Xuân Son, Văn Thanh lao vào sút bồi bóng đi chệch cột. *Phút 3: Xuân Son sút bóng trúng thủ môn Tiền đạo Xuân Son nhận bóng từ Châu Ngọc Quang trong vòng 16m50 tung cú sút sệt căng nhưng đúng vị trí của thủ môn Khammai. *Phút 2: Việt Nam đe dọa khung thành Thái Lan Bùi Vĩ Hào đánh đầu vọt xà sau đường tạt bóng của Văn Vĩ bên cánh trái. Đây là pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. *20h00 Trọng tài chính người Qatar, ông Salman Ahmad Falahi nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu. ĐT Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi ĐT Thái Lan mặc trang phục màu xanh. *Khán đài sân Việt Trì đỏ rực chờ giây phút khai cuộc Ảnh: Dân Trí Ảnh: Vietnamnet *Cầu thủ hai đội ra sân khởi động *Đội hình xuất phát Việt Nam vs Thái Lan Việt Nam: Đình Triệu, Văn Vĩ, Tiến Dũng, Thành Chung, Xuân Mạnh, Văn Thanh, Ngọc Tân, Hoàng Đức, Châu Ngọc Quang, Vĩ Hào, Xuân Son. Thái Lan: Khammai, Hemviboon, Mickelson, Bureerat, Aukkee, Sarachat, Chamrasamee, Davis, Pomphun, Ratree, Gustavsson. Như vậy, so với trận bán kết lượt về gặp Singapore hôm 29/12/2024, HLV Kim Sang Sik đã có hai sự điều chỉnh: Văn Vĩ thế chỗ Duy Mạnh, Bùi Vĩ Hào thay thế Hai Long (Ảnh: VFF). *Không khí sôi động tại Việt Trì: Ảnh: Schannel Ảnh: VTCnow Ảnh: VTCnow Chân sút hàng đầu Việt Nam: Nguyễn Xuân Son – 5 bàn, Tiến Linh – 4 bàn Nguyễn Xuân Son được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng mang về chiến thắng cho tuyển Việt Nam Thái Lan: Suphanat Mueanta, Patrik Gustavsson – cùng 4 bàn Thành tích đối đầu 2 đội đã gặp nhau 29 trận: Việt Nam thắng 3 trận, Thái Lan thắng 18 trận, 2 đội hoà nhau 8 trận. Lần gần nhất Việt Nam thắng Thái Lan tại AFF Cup là từ trận chung kết lượt đi năm 2008 (thắng 2-1 trên sân khách). 4 trận đối đầu gần nhất tại AFF Cup Chung kết lượt về AFF Cup 2024: Thái Lan 1-0 Việt Nam Chung kết lượt đi AFF Cup 2024: Việt Nam 2-2 Thái Lan Bán kết lượt về AFF Cup 2022: Thái Lan 0-0 Việt Nam Bán kết lượt đi AFF Cup 2022: Việt Nam 0-2 Thái Lan