Chung kết 'Ca sĩ mặt nạ' có đi vào vết xe đổ

Trong số những màn lột mặt nạ gây tiếng vang trong mùa hai có lẽ thuộc về Cừu Bông – Khởi My, Thỏ Xỏ Khuyên - Hoàng Dũng và Bố Gấu – Hoàng Hải.

Màn lộ diện của Khởi My được kỳ vọng tạo hiệu ứng tương tự trường hợp của Lương Bích Hữu, Thùy Chi mùa một, song không được bùng nổ như mong đợi. Dù thế so với nhiều mascot còn lại ở mùa hai, Cừu Bông vẫn nhận được sự quan tâm từ truyền thông sau 6 năm Khởi My ở ẩn.

Bị loại khỏi chương trình sớm hơn dự kiến, Bố Gấu Hoàng Hải khiến người hâm mộ tiếc nuối. Trước đó, không ít khán giả đã chắc nịch anh có mặt trong top ba chung cuộc. Gần một thập kỷ vắng bóng, giọng ca Sao mai điểm hẹn trở thành cơn sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Khán giả chờ đợi những màn trình diễn bùng nổ, để Hoàng Hải có nhiều cơ hội hơn được trưng trổ giọng hát nội lực của mình.

Những mascot này đều có sân khấu lộ diện mỗi tuần, không phải san sẻ sự chú ý. Chính vì thế, khán giả mong đợi nhiều hơn ở đêm concert, nơi top ba có nhiều hào quang hơn, không bị lấn lướt bởi những màn trình diễn của các mascot cũ và khách mời.

Bên cạnh đó, có ý kiến gợi ý ban tổ chức nên chú trọng khâu điều phối sân khấu giao lưu với top ba thật kỹ càng, mỗi người 15-20 phút là hợp lý, đủ để đảm bảo họ có được sự quan tâm nhất định từ công chúng vì công sức bỏ ra suốt thời gian qua.