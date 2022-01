Chung Hân Đồng sống kín tiếng, tăng cân sau ly hôn chồng bác sĩ

Chung Hân Đồng chịu nhiều tổn thương sau cuộc hôn nhân với chồng bác sĩ.

Ngôi sao 40 tuổi luôn im lặng khi được đề cập đến tin tức tiêu cực về chồng. Tuy nhiên, cả 2 nhiều lần xung đột, tranh cãi. Hân Đồng cũng dọn về nhà riêng của bố mẹ sống thời gian dài. Đến tháng 5/2020, nữ diễn viên thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn. Một số nguồn tin tiết lộ ông xã nữ diễn viên đào hoa, thường xuyên cặp kè nhiều cô gái.

Sau ly hôn, cô tập trung cho sự nghiệp. Phim điện ảnh Phong Thần: Đát Kỷ được ra mắt hồi cuối tháng 11/2021. Tuy nhiên, dự án thất bại vì chất lượng kém. Trong năm mới, cô cùng với đồng nghiệp Thái Trác Nghiên dự kiến trở lại với các hoạt động âm nhạc.

Your browser does not support the video tag.

Thúy Ngọc