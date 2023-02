Chung Hân Đồng nhuận sắc, sống ra sao sau ly hôn?

Thời điểm ly hôn Lại Hoằng Quốc, Chung Hân Đồng chịu nhiều áp lực và mệt mỏi. Cô bị căng thẳng quá mức và phải dùng thuốc, khiến thân hình phát tướng nhanh chóng. Người đẹp bày tỏ cô không muốn kết hôn thêm một lần nào nữa. Trong khi đó, Lại Hoằng Quốc hiện đã kết hôn và vừa chào đón con đầu lòng.

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hong Kong. Cô cũng thành công lấn sân diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Võ Tắc Thiên Bí Sử...

Anh Anh

Theo Vietnamnet