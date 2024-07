Chung Hân Đồng diện váy đính pha lê của NTK Việt lên sân khấu

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hong Kong. Người đẹp cũng gặp hái được nhiều thành công khi ''lấn sân'' diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...