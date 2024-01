Chung cư tăng giá chóng mặt, biệt thự neo hàng trăm triệu mỗi m2

Nhìn nhận về thị trường bất động sản thời gian qua, ông Hải cho rằng, các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2023 vẫn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thành lập mới chỉ 4.725 doanh nghiệp, giảm hơn 45% so với năm 2022; số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng kinh doanh có thời hạn lần lượt là 1.286 doanh nghiệp (tăng 7,7%) và 3.705 doanh nghiệp (tăng 47,4%) so với năm trước .

Tình trạng cắt giảm nhân sự tại các doanh nghiệp bất động sản vẫn đang diễn ra không chỉ đối với các doanh nghiệp nhỏ, mà với cả các doanh nghiệp lớn.

Nhiều ông lớn bất động sản phải cắt giảm nhân sự trong nửa đầu năm 2023 như Tập đoàn Đất Xanh hơn 1.380 nhân sự, Đất Xanh Services hơn 1.240 nhân sự…

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản đánh giá, thị trường đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Theo ông Hải, những tháng cuối năm, việc lãi suất ngân hàng cho vay mua bất động sản được điều chỉnh theo xu hướng giảm; thị trường bắt đầu có chuyển biến tích cực, lượng tìm kiếm giao dịch các phân khúc đất nền, chung cư,... phục hồi tốt và nguồn cung từ các dự án mới, giao dịch xuất hiện ngày càng nhiều.