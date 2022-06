Chung cư sở hữu 50 năm: Băn khoăn chuyện thừa kế, chỗ ở cho dân sau này

Bà Thủy lấy ví dụ về một vụ án đấu giá đất mới đây ở Hà Nội, các đối tượng đã bắt tay với người có trách nhiệm, điều chỉnh giá rẻ hơn gần một nửa so với giá ban đầu, từ 500 tỷ đồng xuống 300 tỷ đồng. Nếu phi vụ này trót lọt thì Nhà nước sẽ mất gần nửa tiền, theo bà Thủy. Trong vụ án này, có 8 bị can bị khởi tố thì có 2 cán bộ ban quản lý dự án. "Dư luận băn khoăn còn nhiều phi vụ nào chưa được phát hiện hay không?", bà Thủy đặt vấn đề.

Đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia (đoàn Hà Tĩnh) đã cho biết như vậy khi thảo luận tại hội trường chiều nay (2/6) về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Theo ông Gia, chủ trương phát triển nhà ở xã hội là rất đúng đắn và nhân văn nhằm giải quyết nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thu nhập thấp. Theo chủ trương này, chủ đầu tư phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê. Sau thời hạn tối thiểu là 5 năm, nếu không còn thuê thì mới được bán nhà ở này.

Đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia nêu ví dụ về sự lãng phí trong phát triển nhà ở xã hội (Quốc Chính).

"Thực tế tại đô thị loại 2 và loại 3 thì nhu cầu người thuê nhà ở xã hội rất thấp, bởi vì phải dành khoảng 3 triệu đến 3,5 triệu đồng để thuê, người lao động không thể dành được khoản tiền như vậy cho nên họ chỉ có nhu cầu mua, vay Ngân hàng chính sách xã hội để mua", ông Gia nói.

Ông chỉ ra thực tế thí điểm Trong lúc đó, có đến 350 đơn xin mua nhưng không được mua. "Đây là một sự lãng phí rất lớn", đại biểu nhấn mạnh.

Nhiều "siêu" dự án bất động sản lọt tầm ngắm thanh tra

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội vừa quyết định thành lập đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra 33 tổ chức sử dụng đất tại nhiều quận, huyện của Hà Nội.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội quyết định thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với 33 tổ chức sử dụng đất tại 11 quận, huyện, gồm: Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Hoàng Mai, Tây Hồ, Ba Đình, Đông Anh, Hoài Đức, Ba Vì, Thạch Thất, Chương Mỹ và Quốc Oai.

Trong đó, có một số dự án quy mô lớn thuộc đối tượng thanh tra như: Dự án xây dựng đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc Nam của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu Đoàn ngoại giao của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội; Dự án khu đô thị Bắc An Khánh của Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh; Dự án phần mở rộng khu B của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà; Dự án khu đô thị Kim Chung - Di Trạch của Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO); Dự án khu đô thị mới thuộc khu đô thị đại học Vân Canh do Công ty cổ phần đầu tư An Lạc làm chủ đầu tư...

Ngoài ra, còn có các dự án của Công ty cổ phần Hùng Vương, Công ty cổ phần xây dựng sông Hồng, Công ty TNHH xây dựng IDC ở quận Tây Hồ; Các dự án của Công ty TNHH Phú Đạt, Tập đoàn Nam Cường ở huyện Thạch Thất; các dự án của Công ty TNHH Ngọc Linh, Công ty cổ phần Kết Thành.