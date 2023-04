Chung cư mới vẫn vắng khách mua dù liên tục giảm giá

Thị trường căn hộ chung cư vẫn chưa thể sôi động trở lại trong quý I. Ảnh: Quỳnh Danh.



Nhiều chủ đầu tư tại TP.HCM và Hà Nội đã liên tục tung ra các chương trình chiết khấu cao, có nơi lên tới 38% giá trị căn hộ. Tuy nhiên, các chuyên gia từ Colliers vẫn đánh giá thị trường vẫn trong giai đoạn ảm đạm, người dân vẫn chưa mạnh tay xuống tiền để mua nhà.

Nguồn cung lẫn cầu đều ở mức thấp

Theo báo cáo của DKRA, trong 3 tháng đầu năm nay, nguồn cung căn hộ tại TP.HCM và các vùng lân cận (Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An và Tây Ninh) có thêm 1.378 căn từ 9 dự án đang mở bán. Con số này giảm 67% so với quý trước và giảm 59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hấp thụ trong quý đầu tiên của năm nay đạt 63%. Trong đó, tổng số căn hộ được giao dịch thành công là 864, giảm 66% so với quý I/2022.