Chung cư mini ở TPHCM phải có đường giao thông tối thiểu 3,5 m

Để xây dựng nhà ở có từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để cho thuê (chung cư mini) thì đường giao thông sử dụng để phương tiện chữa cháy tiếp cận thực hiện nhiệm vụ chữa cháy phải có chiều rộng mặt đường thông thủy tối thiểu 3,5 m. UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 101 quy định về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ (chung cư mini) của cá nhân trên địa bàn TPHCM. Theo đó, để xây dựng nhà ở có từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để cho thuê (chung cư mini) thì đường giao thông sử dụng để phương tiện chữa cháy tiếp cận thực hiện nhiệm vụ chữa cháy phải có chiều rộng mặt đường thông thủy tối thiểu 3,5 m. Chiều cao thông thủy không nhỏ hơn 4,5 m và bảo đảm thông thoáng tại mọi thời điểm theo yêu cầu tại mục 6.2.7 QCVN 06:2022/BXD. Bán kính đường cong nằm tối thiểu theo tim đường là 15 m (bảng 1 điểm 2.2.1.2 QCVN 07-4:2023/BXD và bảng 18 mục 11.3 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13592:2022 đường đô thị - yêu cầu thiết kế). Tại các nút giao cùng mức, bán kính rẽ xe cần đạt tối thiểu 10 m và bán kính bó vỉa phải ít nhất là 3 m. Bên cạnh đó, đường giao thông phục vụ chữa cháy cũng phải tuân thủ các quy định tại mục 6.2 và 6.5 của QCVN 06:2022/BXD, đảm bảo chịu được tải trọng của xe cứu hỏa. Ngoài ra, kết cấu mặt đường phải bảo đảm chịu được tải trọng của chủng loại phương tiện chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các tiêu chuẩn của UBND TPHCM nhằm đảm bảo tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về điều kiện đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy trên địa bàn TPHCM. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tuân thủ quy định Luật Nhà ở năm 2023 và pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 6.500 nhà trọ vi phạm Hiện, TPHCM có gần 60.500 cơ sở nhà chung cư, nhà trọ, ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao. Các dãy phòng cho thuê độc lập tập trung chủ yếu trên địa bàn quận 7, 12, Gò vấp, Bình Tân, TP.Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh với tổng cộng có 34.800 công trình, tương đương khoảng 357.246 phòng cho thuê, tổng diện tích sàn xây dựng 6.275.913 m2 và tổng số người cho thuê tối đa 943.341 người. Ngoài ra, nhà ở riêng lẻ ngăn chia từng phòng để cho thuê cũng tập trung chủ yếu trên địa bàn quận 7, 10, Gò vấp, Bình Tân, Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh với có 25.670 công trình, tương đương với 202.973 phòng cho thuê, tổng diện tích sàn xây dựng 3.193.186m2; tổng số người thuê tối đa 486.726 người. Sở Xây dựng TPHCM cho biết, các loại hình này hình thành do nhu cầu thực tế, đã giải quyết một số lượng lớn nhu cầu thiết yếu, chính đáng về chỗ ở của người dân, trong khi nguồn lực nhà nước tập trung đầu tư, xây dựng nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội cho thuê hiện chưa thể đáp ứng. Tuy nhiên, trong số khoảng 60.500 công trình nhà trọ tư nhân đang kinh doanh trên địa bàn TPHCM, gần như toàn bộ đã được người dân xây dựng, có tình trạng sai phép (đối với dãy phòng cho thuê độc lập); hoặc người dân tự ý chuyển đổi công năng nhà ở riêng lẻ sang cho thuê trọ (tự ngăn chia từng phòng, tăng quy mô số lượng người sinh hoạt, lưu trú lên gấp nhiều lần nhưng chưa được cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn phòng cháy chữa cháy xem xét, xét duyệt, nghiệm thu đưa vào sử dụng). Công an TPHCM đã tổ chức kiểm tra gần 60.000 cơ sở, xử lý vi phạm hơn 6.500 cơ sở với 7.546 hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy bị xử phạt vi phạm hành chính. Tổng số tiền phạt là hơn 11,5 tỷ đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động 17 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động 36 cơ sở. 5 tháng đầu năm nay, TPHCM đã xảy ra 234 vụ cháy, làm chết 10 người, bị thương 4 người. Thiệt hại tài sản ước tính hơn 5 tỷ đồng. Một số địa bàn hành chính xảy ra cháy nhiều là TP. Thủ Đức, quận 12, quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh. Từ đó, UBND TPHCM đã giao Sở Xây dựng, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện căn cứ tình hình hoạt động của các loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn để chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Duy Quang