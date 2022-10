Chung cư mini: Đi cũng dở, ở thì lo

Vào khoảng 18h56’ ngày 23.10.2022, một vụ cháy lớn xảy ra tại toà nhà chung cư mini ở ngõ 132 Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Theo người dân, lửa bốc lên từ tầng 1 của ngôi nhà nằm trong ngõ 132 Cầu Giấy nên đã hò hét báo cháy cho những người trong nhà thoát ra, và nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

Người dân đã báo cho Công an phường, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an TP.Hà Nội. Rất may mắn, 11 người đã được giải cứu kịp thời.

Điều đáng nói, ngôi nhà xảy ra cháy cao 6 tầng 1 tum. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã phải tiếp cận công trình từ sân thượng nhà liền kề, sử dụng phương tiện cắt khung sắt tiếp cận khu vực có người bị nạn đưa ra khỏi đám cháy.