Chùm COVID-19 ở Hà Nam tăng lên 281 ca, cách ly phòng dịch hơn 45.800 người

Về chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19, cộng dồn các đợt tiêm đến ngày 30/9, tỉnh Hà Nam đã tiêm phòng cho 326.286 lượt người, số người đã tiêm mũi 2 là 38.910 người.



