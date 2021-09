Chùm ca mắc mới liên quan đến BV điều trị COVID-19 ở Thanh Hóa

Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 461 ca bệnh dương tính cộng dồn; 304 người điều trị khỏi ra viện; 1 ca tử vong; số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.



