Sáng 9/1, Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2024 có sự tham gia của nhiều lực lượng, xe mô tô đặc chủng của Công an TP Hà Nội nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp Tết sắp tới.