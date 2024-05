Chúc mừng bạn trai bằng hành động phản cảm, Selena Gomez làm dậy sóng cả mạng xã hội

Sau quãng thời gian dài độc thân, Selena Gomez cuối cùng đã công khai bạn trai mới Benny Blanco vào tháng 12 năm ngoái. Nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh tựa đầu vào vai bạn trai mới, nhấn like 1 hình ảnh có chú thích "Selena Gomez dính nghi vấn hẹn hò nhà sản xuất Benny Blanco" và để lại bình luận "Sự thật" ngay dưới bài đăng có tiêu đề "Selena Gomez dường như đã xác nhận hẹn hò".

Theo chia sẻ của giọng ca Lose You To Love Me, chuyện tình giữa cô với nhà sản xuất âm nhạc nước Mỹ đã diễn ra trong gần 7 tháng. Tuy nhiên, đến tháng 12/2023, cặp đôi mới quyết định công khai mối quan hệ.

Kể từ đó đến nay, cặp đôi công khai xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện. Cả hai thường xuyên tương tác, thể hiện tình cảm với nhau trên các trang mạng xã hội. Đáng chú ý, Selena Gomez khẳng định Benny Blanco đối xử tốt với cô hơn bất kỳ ai trên hành tinh này, cô gọi mối tình mới là "điều tuyệt vời nhất" từng xảy ra với cô.