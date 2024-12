Chuẩn bị tính chuyện kết hôn với bạn trai, chồng cũ tìm đến cầu xin một điều làm tôi khó xử

Chuẩn bị nghĩ đến tương lai hôn nhân với bạn trai thì chồng cũ của tôi xuất hiện cầu xin quay lại. Tôi ly hôn cách đây 4 năm và cuộc sống bây giờ ổn định, thoải mái. Thời gian đầu sau khi chia tay tôi rơi vào trạng thái hụt hẫng, buồn đến mức cảm giác như trầm cảm. Tôi không còn tin vào ai, nhất là đàn ông, tôi sợ ngay cả chính những lời tán tỉnh, đường mật của họ đối với tôi. Cuộc sống trôi đi với những khó khăn bộn bề, và rồi tôi cũng tự tìm cách thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ. Mục tiêu của tôi là làm ra tiền, có điều kiện chăm sóc bản thân và lo cho con được tốt hơn. Tôi không còn bận tâm đến những ai nói gì, phán xét gì về mình. Điều duy nhất tôi khiến tôi nỗ lực mỗi ngày đó chính là con, đi đâu và làm gì tôi cũng nghĩ đến con. Có những lúc tưởng chừng như thất bại, buông xuôi, nhưng rồi mạnh mẽ để vượt qua. Chỉ có vài năm thôi mà tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi có sự từng trải, bản lĩnh, suy nghĩ chín chắn và tạo lập cho mình một phong thái sống thoải mái. Tôi không còn có những suy nghĩ tiêu cực, bình thản khi tiếp xúc với đàn ông. Khéo léo từ chối tình cảm mà không làm mất lòng ai, không bị họ ghét bỏ. Trái tim tôi đã rung động trở lại, một tình yêu đã được hồi sinh sau nhiều năm nguội lạnh tưởng chừng không mở lòng với bất kỳ ai được nữa. Tôi trẻ, đẹp và quyến rũ hẳn ra và làm cho người mình yêu say đắm. Mặc dù trong tôi vẫn luôn có những suy tư, lo lắng nếu như sau này tái hôn. Khó xử khi đứng giữa lựa chọn giữa bạn trai và chồng cũ. Ảnh minh họa Bạn trai mới của tôi đã thuyết phục nên tôi đang xem xét dự định bàn bạc kỹ lưỡng cho một cuộc hôn nhân. Tôi rất tin tưởng vào bạn trai và tình yêu mới của mình, anh ấy thực sự quan tâm tới tôi và con. Hai chúng tôi khá hợp nhau và cảm thấy thoải mái những lúc bên nhau. Điều làm tôi suy nghĩ đó là liệu lấy nhau rồi có còn được yêu thương như bây giờ không… Giữa lúc tôi chông chênh, băn khoăn cho một hôn nhân mới, chồng cũ đột nhiên xuất hiện. Anh ta không còn là kẻ kêu ngạo, coi thường vợ như trước đây nữa, thay vào đó là thái độ lịch thiệp, tôn trọng. Chồng cũ bỗng dưng xen vào chuyện tình cảm của tôi, anh ta xuất hiện tại nhà tôi nhiều hơn, lúc lý do đến thăm con, lúc lý do mua tặng quà cho con, chăm sóc con bị ốm… Chồng cũ của tôi cũng hoàn toàn thay đổi, chín chắn hơn, làm ăn nghiêm túc và bây giờ cũng có thu nhập tốt. Anh ta hối lỗi về những việc làm trước đây, nên giờ muốn bù đắp lại cho hai mẹ con. Chồng cũ ngỏ ý muốn quay lại: "Mấy năm qua anh khổ sở, dằn vặt lương tâm vì đã để xảy ra ly hôn khiến con chịu thiệt thòi. Bây giờ anh mong em cho anh một cơ hội để làm lại, anh sẽ không phạm bất cứ một sai lầm nào nữa. Em vì con, vì tương lai của con chúng ta mà suy nghĩ cho thấu đáo". Tôi không màng chuyện vật chất của chồng cũ, cũng không dễ dàng tin vào lời hứa hẹn của anh ta. Nhưng có một điều mà anh ta đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều đó là nhắc đến tương lai của đứa con chung. Mấy năm qua tôi đã cố gắng để nuôi con cho thật tốt, nhưng vẫn luôn cảm thấy con thiệt thòi so với các bạn có đủ bố mẹ ở bên mỗi ngày. Bạn trai của tôi không ghen tuông nhưng anh ấy hàng ngày vẫn gọi điện, nhắn tin cầu xin tôi chấp thuận làm đám cưới. Bây giờ tôi rất khó xử, tôi có nên chạy theo tiếng gọi của tình yêu hay là vì con mà quay lại với chồng cũ? Hãy cho tôi lời khuyên! Theo Gia Đình & Xã Hội