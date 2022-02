Chuẩn bị cho làn sóng Omicron

Hà Lan trải qua đợt bùng phát số ca nhiễm Covid-19 khi biến thể Omicron lan tràn nhưng tỷ lệ nhập viện, tử vong không tăng cao. Ảnh minh họa: Reuters

1. Cần lường trước và bình tĩnh khi lây nhiễm lan rộng. Chúng ta nên nhận thức ngay từ bây giờ là sự lan nhiễm của Omicron sẽ cao đến mức mà tới cuối tháng 2, đầu tháng 3, số ca nhiễm ghi nhận hằng ngày sẽ vào khoảng vài trăm nghìn, và có thể cao hơn nữa dựa trên khả năng xét nghiệm hàng loạt.

Nhận thức và lường trước điều này là cần thiết để chúng ta không bị sốc và từ đó áp dụng các biện pháp chống dịch hà khắc một cách vội vàng có thể gây tổn hại cho xã hội và nền kinh tế. Có lẽ chúng ta cần rút kinh nghiệm từ đợt đóng cửa hàng loạt địa phương vào năm ngoái trong khi thực tế, tình hình dịch tễ lúc đó chỉ nặng nề ở khu vực TP.HCM và một số tỉnh phía nam.

2. Nhận thức là Omicron sẽ không dẫn đến quá tải y tế như Delta. Tình hình dịch tễ tại châu Âu trong 2 tháng vừa qua cho thấy Omicron sẽ không dẫn đến số ca nhập viện hay vào ICU ở mức cao như chủng Delta.

Chúng ta có thể xem xét trường hợp cụ thể của Hà Lan, quốc gia có mật độ dân số còn cao hơn Việt Nam (508 người/km2 so với 311 người/km2 ở Việt Nam), trong đợt nhiễm biến chủng Delta khắp châu Âu vào tháng 10-11 năm 2021, khi Hà Lan đã tiêm chủng cho hơn 70% dân số 17 triệu người.

Tỷ lệ nhiễm hằng ngày so với các con số người tử vong và vào viện tại một trong những ngày cao nhất trước khi Omicron lan tràn như sau - ngày 5/12/2021; 21.771 ca nhiễm, 68 người thiệt mạng, 2.094 người trong viện, 593 người trong ICU. Trong khi đó, tại đỉnh điểm Omicron tại Hà Lan, ngày 12/2/2022, các con số này là 125.320 ca nhiễm, 12 người tử vong, 1.268 người trong viện, 176 người trong ICU (theo Our World In Data).

Số ca nhiễm tăng lên gấp 6 lần, số người nhập viện, vào ICU và tử vong đã giảm đáng kể, cho thấy rằng Omicron nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Các con số trung bình trong tuần cũng cho thấy dữ liệu tương tự, và tình hình dịch tễ trong các quốc gia châu Âu cũng tương đồng như bức tranh tại Hà Lan.

Với tỷ lệ tiêm chủng tại Việt Nam là 82,1% (ngày 15/2/2022), một trong những tỷ lệ tiêm cao nhất thế giới, đồng nghĩa hầu hết dân số cũng được bảo vệ khỏi các triệu chứng nặng. Làn sóng Omicron sẽ không quá nặng nề, sẽ chỉ có một tỷ lệ nhỏ số người nhiễm cần đến trợ giúp y tế mà thôi.

3. Đảm bảo hệ thống y tế sẵn sàng để ứng phó với Omicron. Mặc dù chỉ có một tỷ lệ nhỏ người nhiễm cần đến trợ giúp y tế, và có lẽ Omicron sẽ không gây suy sụp y tế như Delta, chúng ta cần có chuẩn bị tốt nhất cho làn sóng nhiễm theo một cách chủ động. Đó là đảm bảo sự sẵn sàng của các dịch vụ y tế, để mở rộng công suất bệnh viện và ICU, tuyển chọn các tình nguyện viên để hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân.

Tôi nghĩ nhiều người Việt Nam, đặc biệt là thanh niên tại Việt Nam sẽ sẵn sàng để góp sức vào “cuộc chiến”. Với cách tiếp cận này, chúng ta sẽ cần sớm kêu gọi và tuyển chọn các tình nguyện viên, đào tạo đầy đủ, nhanh chóng cho họ trong thời gian sắp tới.

4. Giảm thời gian cách ly cho F0, và bỏ yêu cầu cách ly cho F1. Hầu hết các công việc làm ăn ở Việt Nam đòi hỏi người công nhân phải có mặt tại chỗ làm. Việc hàng trăm nghìn người bị nhiễm Covid-19 hằng ngày và đòi hỏi cách ly từ 7 ngày đến 2 tuần sẽ gây những tác hại lớn cho nền kinh tế cả nước, không nói đến công ăn việc làm của từng người.

Chúng ta nên xem xét cách tiếp cận của nhiều nước châu Âu, để giảm thời gian cách ly của các F0 xuống còn 4 ngày, rồi sang tháng 4 nên hoàn toàn bỏ yêu cầu đòi hỏi cách ly hoàn toàn, khi chủng Omicron đã nhiễm khắp toàn quốc và việc cách ly không còn cần thiết để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng nữa.

Đối với các F1, yêu cầu cách ly 7 ngày cũng sẽ không còn có lý một khi Omicron đã đến. Khi hàng trăm nghìn người thành F0 thì con số F1 hằng ngày có thể lên tới hàng chục triệu người, khiến việc cách ly F1 hoàn toàn không khả thi cho xã hội và kinh tế.

Điều duy nhất mà chúng ta có thể nên làm để thay thế điều kiện cách ly của các F1 hiện giờ là đưa ra lời khuyên chính thức. Nếu tiếp xúc với F0 thì nên xét nghiệm nhanh tại nhà hằng ngày trước khi đi làm việc, mua sắm, và hạn chế đi gặp các đối tượng nhiễm nguy cơ cao (người già, sức khoẻ yếu).

5. Mở rộng điều kiện và khả năng test nhanh toàn quốc. Chính phủ nên có các giải pháp khẩn cấp để mở rộng nguồn cung và trợ cấp chi phí của người dân để mua và sử dụng các bộ test nhanh. Cho phép các tiệm thuốc bán các test nhanh ở một chi phí rẻ hơn, hay yêu cầu các cơ sở làm việc cung cấp cho các nhân viên một số lượng test nhanh nhất định hằng tuần. Điều này sẽ cho phép nhiều người có thể tự test khi có các triệu chứng nhẹ để lập tức cách ly, cho các F1 tự test, để đàm bảo sức khoẻ trước khi đi làm, đến trường, hay nếu định đi thăm những người già như bố mẹ, ông bà…

Một thực tế khác, là giá các kit test nhanh đang rẻ đi mỗi ngày khi các nhà sản xuất gần như đã thu hồi được chi phí nghiên cứu và lợi nhuận kỳ vọng trong thời gian qua. Việt Nam cũng có lợi thế khác là ở ngay gần Trung Quốc, nơi tập trung các nhà sản xuất kit test số lượng lớn nhất trên thế giới, đang cung cấp cho cả châu Âu và Mỹ.