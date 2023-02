Chưa xử lý kỷ luật đảng với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Liên quan tới việc Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ngày 21/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Văn Nhường - Bí thư Đảng ủy phường Đằng Lâm (quận Hải An, TP Hải Phòng) cho biết, ông Ca hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn (thuộc phường Đằng Lâm).

Theo ông Nhường, ngày 19/2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh có gửi thông báo về Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn về việc tạm giữ hình sự Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca.