Chưa về đến Việt Nam, tài khoản ChatGPT đã được rao bán tràn 'chợ mạng'

Một số trường hợp đã mua tài khoản ChatGPT song khi đăng nhập sử dụng gặp một vài sự cố, như thông báo phải “verify email” (xác nhận email) và cần sự hỗ trợ của bên bán.

Tuy nhiên, nhiều người sành công nghệ khuyến cáo hiện tại ChatGPT đã trở thành một miếng mồi béo bở cho những kẻ lừa đảo muốn lợi dụng sự phổ biến của nó để thu lợi bất chính. Trên thực tế, những ứng dụng với cái tên gần giống ChatGPT xuất hiện ngập tràn trên các cửa hàng trực tuyến như App Store hay Google Play. Ví dụ một ứng dụng có tên "Chat AL - Al ChatBot app" đã tính phí 129.000 đồng khi tải về, trong khi OpenAI đang cho phép mọi người dùng thử miễn phí.

Chính vì thế, nếu bạn là một tín đồ của ChatGPT mà không muốn bị lừa đảo thì hãy truy cập trực tiếp vào trang web của OpenAI và sử dụng VPN, thuê số điện thoại nước ngoài với giá khoảng 1 USD, dùng thẻ thanh toán quốc tế để đăng ký, hoặc mua tài khoản từ người khác nếu như muốn dùng thử con bot nổi tiếng này.

ChatGPT là một công cụ trả lời bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều người dùng ở Việt Nam đang có nhu cầu tạo tài khoản OpenAI để trải nghiệm công cụ trí thông minh nhân tạo này. Hiện tại, ChatGPT vẫn đang được thử nghiệm miễn phí. Người dùng sẽ truy cập vào trang chat.openai.com để đăng ký sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, ChatGPT vẫn chưa hỗ trợ người dùng tại Việt Nam.

Khi truy cập trang chat.openai.com và đăng ký sử dụng dịch vụ, ChatGPT đã trả về phản hồi “OpenAI's services are not available in your country” (Các dịch vụ của OpenAI vẫn chưa có tại Việt Nam). Vì thế, để thử nghiệm dịch vụ, người dùng phải có một số “mẹo” như cài đặt VPN, sử dụng dịch vụ thuê số điện thoại ảo để đăng ký SMS nhận mã OTP đăng nhập vào ChatGPT, hoặc nhờ người thân, bạn bè đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài để “nhờ số điện thoại” đăng ký và nhận mã OTP….