Chưa từng qua lớp may vá nhưng set đồ khâu tay của mẹ 4 con này khiến ai cũng trầm trồ

Sản phẩm đầu tay của chị Quỳnh là những bộ đồ chơi cho các con. Thấy ai chia sẻ cách làm món đồ vải nào hay, chị cũng làm thử. Trước kia, vì mê mẩn những món đồ chơi nhồi bông của một người chị đăng trên mạng xã hội, chị Quỳnh quyết định đặt mua set vải nỉ đủ màu, bông gòn và kim chỉ từ Hà Nội về thực hành.

Set đồ chơi củ quả chị Quỳnh may cho con

“Mình vốn thích may vá, rồi vô tình có cô em họ để lại cho chiếc máy may cũ, mình tập tành may vá nhờ xem các video hướng dẫn trên Youtube và tham gia vào nhóm may đồ cho mẹ đẹp, con xinh. Ban đầu là những món đồ nho nhỏ như gối, quần áo sơ sinh sau đó mình nghĩ cần làm đồ gì đó cho con chơi, vừa sạch, an toàn lại theo ý của mình. Cơ duyên đến với đồ chơi từ vài nỉ bắt nguồn từ đó”, chị Quỳnh tâm sự.