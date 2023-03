Chứa từ ngữ thô tục, ca khúc mới của thành viên BTS bị cấm sóng

Ngày 22/3, theo kết quả đánh giá âm nhạc của đài KBS, ca khúc Face-off trong album Face của Jimin (BTS) không đủ điều kiện để phát sóng. Nguyên nhân là do lời bài hát có sử dụng những từ ngữ nhạy cảm, thô tục và tiếng lóng. Trong khi đó, hai ca khúc khác là Like Crazy và Alone được đánh giá là đủ điều kiện.