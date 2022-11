Chưa thể xử trùm sới bạc 'khủng' ở đại lộ Võ Văn Kiệt

Để điều hành sới bạc, Thành thuê thêm 10 người, với tiền công từ 200 ngàn tới 1 triệu đồng/ngày.

Số tiền Thành thu lời bất chính từ sới bạc khoảng từ 1,3 - 1,4 tỉ đồng và đem trả nợ cho Sám và Nghĩa, trả lương cho nhân viên và tiêu xài cá nhân hết.

Tại CQĐT, Thành còn khai đã chung chi tiền cho một số cán bộ công an ở Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM; Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 6; Công an các phường 1, 2, 3 (quận 6, TP.HCM) để được “bảo kê”.

Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai một phía của Thành, CQĐT chưa thu thập thêm được tài liệu, chứng cứ nào khác nên CQĐT đang tiếp tục xác minh làm rõ nếu có cơ sở sẽ xử lý sau.

Hiện, Trần Văn Nghĩa đang bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã, khi nào truy bắt được sẽ xử lý theo quy định.