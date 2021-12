Chưa thể tiếp cận 2 người bị kẹt trong hang sâu ở Bắc Kạn

Thượng tá Nguyễn Ngọc Trìu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, tại khu vực cửa hang, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) và lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam vẫn đang nỗ lực tìm phương án nhanh nhất tiếp cận vị trí có người bị nạn.

Lối vào cửa hang

Ước tính còn khoảng 100m nữa mới đến được khu vực có người bị nạn nhưng do lòng hang hẹp, ngập nước, nhiều chỗ chỉ một người chui lọt nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.