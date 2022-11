Chưa thể khép lại vụ án cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương

Chiều 1/11, tại họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, liên quan vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện CQĐT đang chờ kết quả trưng cầu giám định nên chưa thể khép lại vụ án.

Quán karaoke An Phú.

Trước đó, ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can 2 cán bộ Công an TP Thuận An là Trung tá Nguyễn Duy Linh, Đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy TP Thuận An và Đại úy Nguyễn Văn Võ, cán bộ Đội phòng cháy chữa cháy TP Thuận An, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.