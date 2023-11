"Chúa sơn lâm" nổi tiếng dũng mãnh bị chết sau trận chiến giành lãnh thổ

Bajrang cũng từng nhiều lần xâm nhập vào những ngôi làng ở quanh khu bảo tồn hổ để giết gia súc và ăn thịt, nhưng nó chưa từng gây ra cái chết cho người nào.

"Những vết thương trên cơ thể Bajrang gây ra trong một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ với con hổ khác. Rất có thể con hổ còn lại cũng bị thương nghiêm trọng. Chúng tôi đang xác định vị trí con hổ còn lại để giám sát sức khỏe của nó", Nikhil Abhyankar, nhà bảo tồn động vật hoang dã làm việc tại khu bảo tồn hổ Tadoba-Andhari, chia sẻ.

Hổ đực Bengal thường không tham gia quá trình nuôi dạy con non, mà con cái sẽ phụ trách công việc đó. Tuy nhiên, hổ đực sẽ bảo vệ con non khỏi những kẻ săn mồi và những con hổ đực khác tìm cách giết chết con non để giao phối với hổ cái.