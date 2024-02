Chùa Phúc Khánh khác lạ trong lễ cầu an rằm tháng Giêng

Ghi nhận của PV, khác với những năm trước, năm nay, không còn cảnh người dân chen chúc, ngồi tràn ra đường cầu an, vái vọng. Thay vào đó, hàng trăm người dân đến đây đều vào trong sân khuôn viên chùa làm lễ cầu an.

Chùa Phúc Khánh (hay còn gọi Tổ đình Phúc Khánh) là một ngôi chùa cổ thuộc phường Thịnh Quang (quận Đống Đa, TP Hà Nội). Nhiều năm nay, ngôi chùa được xây từ thời Hậu Lê luôn đón hàng nghìn người dân, phật tử về cầu an mỗi dịp rằm tháng Giêng.

Theo thông báo của chùa Phúc Khánh, năm nay, các khóa lễ cầu bình an được cử hành từ 19h ngày mùng 6 đến rằm tháng Giêng. Người dân khi đăng ký khóa lễ nhận được thông báo hoan hỷ đến vào ngày được ghi trong phiếu để dự lễ, sớ của người dân đã được nhà chùa dâng lên Tam Bảo. "Sau rằm tháng Giêng, chùa tiếp tục nhận đăng ký cầu bình an, cầu siêu. Từ tháng 2 Âm lịch trở đi, các khóa lễ tổ chức như thường niên", thông báo nhà chùa cho hay.

Dù 19h bắt đầu khoá lễ cầu an, nhưng khuôn viên của chùa vẫn trống.

Chị Nguyễn Thị Minh Hoa (37 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, từ khi chị còn nhỏ, gia đình chị đều đi làm lễ cầu an vào rằm tháng Giêng tại nhiều ngôi chùa ở Hà Nội. Khoảng 5 năm trở lại đây chị chọn chùa Phúc Khánh để cầu an cho gia đình với mong ước gia đình bình an, mạnh khỏe.