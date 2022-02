Chùa Phật Tích tại Lào tổ chức lễ cầu an cho cộng đồng người Việt

Lễ cầu nguyện Quốc Thái Dân An, chúng sinh an lạc nguyện cầu bình an, mong muốn sức khỏe, hạnh phúc, khát vọng phát triển và sự hanh thông trong dịp đầu năm mới là truyền thống văn hóa tâm linh là nhu cầu của mỗi người Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào, trụ trì chùa Phật Tích đã nói về ý nghĩa tốt đẹp của ngày Rằm tháng Riêng, nét văn hóa truyền thống từ lâu đời của người Việt. Dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Minh Quang, các tăng ni, Phật tử đã thực hiện lễ cầu quốc thái dân an với mong ước tất cả tăng ni Phật tử trên toàn thế giới nói chung, tại Việt Nam và tại Lào nói riêng, gặp nhiều may mắn trong năm 2022 và dịch bệnh tiêu trừ.

Đông đảo phật tử, kiều bào tại Lào đã tham dự lễ Thượng nguyên trong khuôn viên chùa Phật Tích. (Ảnh: Xuân Sơn/ Báo Nhân dân)

Được khánh thành cuối năm 2010 với diện tích hơn 2000m2, chùa Phật Tích luôn là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Lào bởi lối kiến trúc mang đậm nét tâm linh Việt.

Ngôi chùa được xây dựng trên tòa tháp 7 tầng, mỗi tầng tháp được đặt trang trọng một bức tượng Phật ngự trên đài hoa sen bình yên. Ở mỗi mái đao của tầng tháp là hình tượng tứ linh: long, lân, quy, phụng quen thuộc của người Việt.

Hiện nay, chùa Phật Tích không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh quen thuộc của đông đảo người con đất Việt xa xứ trên đất nước triệu voi, mà còn là nơi đoàn kết bà con cùng hướng về Tổ quốc thân yêu. Bên cạnh đó, chùa còn là nơi gìn giữ, bảo tồn bản sắc và quảng bá văn hóa của dân tộc Việt đến các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.