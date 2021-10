Chữa lành gót chân khô và nứt nẻ theo lời khuyên của chuyên gia

-Sử dụng tất làm bằng chất liệu tự nhiên: Môi trường ẩm ướt trong giày có thể khiến chân bị nhiễm nấm tương tự như da khô. Để tránh điều này xảy ra, bạn nên chọn những đôi tất mùa đông được làm từ chất liệu tự nhiên, chẳng hạn như bông hoặc len chứ không phải là hỗn hợp tổng hợp, để giữ cho đôi chân không bị đổ mồ hôi và không có vi khuẩn.

Các chất liệu như bông và len tự nhiên có khả năng thấm hút tốt hơn và những phẩm chất hút ẩm này cực kỳ quan trọng trong những tháng mùa đông.

Một điểm cộng nữa là đôi chân của bạn cũng ít có mùi hơn. Jaber chia sẻ một mẹo hay để đánh bay các vết nứt trong thời tiết khô và lạnh khắc nghiệt là thoa vaseline lên gót chân trước khi đi ngủ và ngay lập tức đi tất cotton để khóa ẩm trong khi ngủ.

