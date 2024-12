Chưa kịp vượt đỉnh giá cà phê lại giảm kỷ lục, 1 ngày ‘bốc hơi’ 20 triệu/tấn

Đang trên đà tăng mạnh và chuẩn bị vượt đỉnh lịch sử 134.000 đồng/kg, giá cà phê bất ngờ giảm sốc. Chỉ trong 1 ngày, mỗi tấn cà phê nhân “bốc hơi” gần 20 triệu đồng - mức giảm kỷ lục lịch sử. Thị trường cà phê thế giới hôm 3/12 có phiên giao dịch biến động mạnh. Giá cà phê Robusta giao tháng 1/2025 trên sàn London giảm mạnh 10,63% so với phiên trước đó, về mức 4.834 USD/tấn. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng giảm gần 7% trong phiên 3/12, về mức 293,05 cent/lb kỳ hạn giao tháng 3/2025. Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân trong ngày 3/12 ghi nhận mức biến động mạnh nhất trong lịch sử. Đến cuối giờ chiều, giá cà phê giảm gần 20.000 đồng/kg, về mức 108.000-109.500 đồng/kg tuỳ khu vực. Tức 1 tấn cà phê nhân “bốc hơi” gần 20 triệu đồng. Giá cà phê nhân xô ghi nhận phiên giảm kỷ lục lịch sử. Ảnh: Tâm An Trước đó, giá cà phê nhân xô ở nước ta cũng có đợt thăng hoa và đạt đỉnh lịch sử 134.000 đồng/kg vào ngày 29/4, sau đó quay đầu giảm sốc. Chỉ trong vỏn vẹn 3 phiên giao dịch, giá cà phê nhân đã giảm 24.000 đồng/kg, về mốc 110.000 đồng/kg. Thế nhưng trong phiên giao dịch ngày 3/12, giá cà phê nhân đã giảm tới gần 20.000 đồng/kg - mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay. Theo đó, các cụm từ “cà phê giảm giá sốc” “giá cà phê rơi tự do” hay "giá cà phê lao dốc" xuất hiện trên khắp các diễn đàn mạng xã hội liên quan đến loại hạt này. Chia sẻ với VietNamNet trước đó, lãnh đạo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho rằng, nông dân Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mức giá cà phê ở ngưỡng cao nhờ khả năng tự chủ tài chính và khả năng bảo quản cà phê lâu dài (trữ được từ 1-2 năm). Tuy nhiên, vị này cũng cảnh báo, giá Robusta Việt Nam đang ở mức quá cao, khiến các nhà nhập khẩu phàn nàn. Trong thời gian ngắn, họ vẫn cần Robusta Việt Nam, bởi người tiêu dùng đã quen thuộc với hương vị. Nhưng nếu giá cao kéo dài, các nhà nhập khẩu có thể thay đổi công thức, ảnh hưởng đến xuất khẩu. Theo ông, mức giá khoảng 100.000 đồng/kg sẽ hài hòa lợi ích các bên và giúp cà phê Việt Nam phát triển bền vững. Thực tế, nếu bán cà phê ở mức giá 100.000 đồng/kg, trừ đi chi phí người nông dân vẫn lãi tới 60.000 đồng/kg - mức lãi rất cao với người trồng loại hạt “giàu vị đắng” này.