Chưa hết năm nhưng fan đã vội thúc giục Tóc Tiên ra nhạc Tết

Không khiến khán giả thất vọng, Tóc Tiên đã ngay lập tức hồi đáp lại câu hỏi này cho bạn khán giả kia: "Anh không thể ngăn bàn tay mình lại, làm em khóc......30/6/2022 em nhé!".

Hóa ra Tóc Tiên cũng sẽ cho ra nhạc mới đấy, nhưng không phải là cho Tết 2023, mà ca khúc mới này sẽ được nữ ca sĩ "thả xích" vào cuối tháng 6 này. Vì thế nên sẵn tiện câu hỏi của bạn khán giả này mà Tóc Tiên cũng bật mí luôn với công chúng về dự án âm nhạc mới sắp ra mắt của mình.