Chưa đầy 2 tháng, 6 phim nhà Warner Bros. rục rịch ra rạp, bom tấn nối tiếp bom tấn

The Conjuring: Ma xui quỷ khiến

Xứng danh bom tấn mở đường cho sự quay lại của hệ thống rạp phim sau nửa năm im lìm, The Conjuring: Ma xui quỷ khiến (tựa gốc: The Conjuring: The devil made me do it) là tác phẩm kinh dị được khán giả vô cùng đón chờ. Phim là phần thứ 3 của thương hiệu kinh dị đình đám The Conjuring và là phim thứ bảy trong vũ trụ kinh dị Conjuring, vũ trụ kinh dị có doanh thu cao nhất lịch sử tính tới hiện tại.

Cũng giống như hai phần phim trước, The Conjuring: Ma xui quỷ khiến tiếp tục khai thác những vụ án có thật trong bộ hồ sơ của vợ chồng nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren. Lần này, họ sẽ góp phần đưa vụ án “Sát nhân quỷ nhập” đình đám nước Mỹ những năm 1980 ra ánh sáng. Đây là vụ án đầu tiên trong lịch sử tòa án Mỹ, “quỷ nhập” được sử dụng làm căn cứ biện hộ trước tòa.

Phim khởi chiếu từ 29/10/2021.

Kẻ nguyền ta chết

Vốn có lịch hẹn với khán giả Việt sớm hơn cả The Conjuring: Ma xui quỷ khiến, nhưng Kẻ nguyền ta chết (tựa gốc: Those who wish me dead) sẽ ra rạp chậm hơn một tuần. Đây là dự án trở lại màn ảnh chính thức với vai trò nữ diễn viên chính của Angelina Jolie sau Tiên hắc ám 2 (tựa gốc: Maleficent: Mistress of Evil).