Chưa chuyển việc cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị quyết 37 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2022.

Về dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, Chính phủ cơ bản thống nhất các nội dung tiếp thu, chỉnh lý 2 dự án Luật do Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đề xuất trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.