"Chưa bao giờ có kiểu xả lũ nhanh như vậy, chúng tôi trở tay không kịp"

Hàng chục ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lũ lịch sử ở Phú Yên đã làm 9 người chết và mất tích, hơn 30.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó riêng TP Tuy Hòa có gần 21.000 nhà.

Mưa lũ đã làm hơn 30.000 ngôi nhà ở Phú Yên bị ngập chìm trong nước.

Hiện nước Sông Ba đang rút rất chậm nên hầu hết các nhà dân ở TP Tuy Hòa vẫn còn ngập sâu. Đường sá, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Tại huyện Tây Hòa, một số vùng cao hơn nước đã dần rút, người dân tiến hành dọn dẹp nhà cửa, hong khô, cứu tài sản bị nước lũ nhấn chìm.