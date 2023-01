Chủ xe xếp hàng 3 ngày, đăng kiểm 4 lần vẫn trượt

Thậm chí, anh N.V.H. (Long Biên, Hà Nội) còn phải đi đăng kiểm lại lần thứ 4. Theo anh H., xe của anh trượt lần đầu do sơn xe bị bong chóc mấy chỗ, lần 2 do phanh tay, lần 3 do cầu sau không đảm bảo. Hôm nay là lần thứ 4, anh H. vẫn ngồi đợi gọi đến lượt đăng kiểm.