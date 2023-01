Chủ xe ô tô quá hạn đăng kiểm lo bị phạt nặng

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Luật giao thông đường bộ quy định xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sẽ không được phép lưu hành. Do vậy, người dân cần chủ động đi đăng kiểm trước khi xe hết hạn.

Theo Nghị định 100 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, trường hợp ô tô quá hạn đăng kiểm, dù chỉ một ngày mà lưu thông trên đường cũng có thể bị phạt hành chính từ 2 triệu đồng; nếu là xe của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thì tổng mức phạt có thể lên tới 22 triệu đồng. Bên cạnh đó, tài xế còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1-3 tháng.

Trường hợp ô tô quá hạn đăng kiểm trên 1 tháng, mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe sẽ từ 4-6 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1-3 tháng.

Như vậy, với những xe quá hạn đăng kiểm trên 1 tháng, cả lái xe và chủ xe có thể bị phạt tổng cộng lên tới 22 triệu đồng.

Khi xe lưu thông trên đường, lực lượng chức năng phát hiện qua tem đăng kiểm dán trên kính xe, nếu hết hạn kiểm định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.