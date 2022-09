Chủ vựa ve chai mua nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2 có bị xử lý?

Toàn bộ hành vi của Thái bị camera an ninh ghi hình. Sau đó cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thái. Theo kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, 32 song chắn rác trị giá hơn 11 triệu đồng, 12 nắp chắn rác trị giá hơn 4,1 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Mười, chủ vựa ve chai, là người mua tài sản của Thái nhưng không biết đó là tài sản do Thái phạm tội mà có, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 không xử lý.

Về người đàn ông không rõ lai lịch mua tài sản của Thái, quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch nên công an không ghi được lời khai để làm rõ.

Về trách nhiệm dân sự, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP HCM yêu cầu Nguyễn Văn Thái bồi thường 15,2 triệu đồng.