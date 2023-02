Chữ Việt trên sách Tây

Như Vincent, trên trang Bdfugue: “Mối quan hệ đầu tiên ta có với một truyện tranh là hình họa của nó. Bắt đầu là hình bìa, sau đó là các trang trong. Với SỐNG, sự quyến rũ xảy đến ngay lập tức. Bước thứ hai là thông qua đọc, văn viết và kịch bản đi đôi với căn tính họa hình. Và lần nữa ở đây, chúng ta hòa nhập vào câu chuyện thân thiết, hấp dẫn, đưa ta từ tiểu sử một gia đình đến mảng lịch sử to lớn, với sự tinh tế đáng hoan nghênh".

Hải Anh và Lê Trung Nguyễn ở quầy ký sách.

Truyền thông thuận lợi, dư luận hào hứng, nhưng theo phỏng vấn nhanh của người viết bài với cá nhân/ý kiến các nhà sách thì Sống bán chạy không chỉ vì câu chuyện liên quan chiến tranh chống Mỹ – có quá nhiều sách viết đủ hơn, không phải chuyện nữ quyền - có quá nhiều nơi nói mạnh hơn, cũng không phải tính mỹ thuật - có quá nhiều sách đẹp hơn; mà là mối liên hệ giữa hai thế hệ - ở đây là mẹ con – đã làm quyển sách chạm đến cảm xúc con người phổ quát.

Nói đến liên hệ mẹ con phải nhắc đến tác giả Mỹ gốc Việt sinh năm 1990 Lê Trung Nguyễn - người đã thành danh trong công việc hình họa, trong đó truyện tranh đầu tay Con cá phép thuật (The magic fish) được giải văn học Harvey thể loại tiểu thuyết hình họa, được hệ thống thư viện công cộng New York bình chọn sách hay nhất năm 2021, được nhà xuất bản Ankama mua bản quyền tiếng Pháp, đưa vào vòng thi sách Trẻ Festival Angoulême. Câu chuyện của Trung cũng vô cùng độc đáo và cảm động, ở đó, do thiếu ngôn ngữ, người mẹ vượt biên năm 80 và đứa con lớn lên ở Mỹ trò chuyện với nhau qua… cổ tích. Cuối cùng, bằng cách sáng tạo một cái kết cổ tích thân quen, đứa con trai đã gián tiếp thố lộ giới tính thật, và được mẹ ủng hộ…

Gian trưng bày của Nhà xuất bản Ankama.

Nhìn hai bạn trẻ Việt Nam – nổi tiếng và vô danh - ngồi cạnh nhau trên bàn Dédicace (ký tặng) đón tiếp dòng người hâm mộ, người viết bài lâng lâng sự tiếp nối… Lớp trẻ Việt Nam đã thành danh trong nhiều môn nghệ thuật khác, nay tiếp tục kéo dài tên tuổi Việt Nam (sau Vink, Marcelino Trương…) trong “nghệ thuật thứ 9” – như người ta dành cho nghệ thuật truyện tranh.