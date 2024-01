Chủ tiệm cầm đồ điều hành đường dây cho vay lãi nặng 730%/năm

Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Thuận An triệt xoá đường dây cho vay lãi nặng do Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993, quê huyện Ba Vì, Hà Nội, tạm trú tại KDC Việt Sing, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cầm đầu.

Cơ quan CSĐT Công an đọc lệnh bắt Nguyễn Văn Mạnh.

Theo Cơ quan điều tra, Mạnh hoạt động cho vay lãi nặng “núp bóng” cơ sở kinh doanh cầm đồ, dưới hình thức công nghệ, kết hợp truyền thống bằng cách lập ra trang web: vaytienmatbinhduong247.com, tạo tài khoản Facebook: F88hotro247 và Facebook Cầm đồ Kim Phát để đăng tải các nội dung cho vay, hỗ trợ tài chính nhằm mở rộng tìm kiếm khách hàng.

Người vay là người dân sinh sống trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ An, TP Tân Uyên, thị xã Bến Cát… và các địa phương giáp ranh như tỉnh Đồng Nai, TP.HCM.