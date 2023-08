Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt thời điểm bước vào thương vụ kit test

Sau khi nhận được văn bản phiếu đề xuất đặt hàng của Học viện Quân y, ông Hùng không chuyển cho Văn thư Bộ KH&CN mà làm Tờ trình báo cáo trực tiếp với ông Chu Ngọc Anh (khi đó là Bộ trưởng Bộ KH&CN). Cùng ngày, ông Chu Ngọc Anh ký quyết định thành lập Hội đồng tư vấn gồm 9 thành viên.

Tại cuộc họp Hội đồng tư vấn ngày 2/2/2020, Học viện Quân y có báo cáo giải trình về đề xuất nhiệm vụ, giao Học viện Quân y là đơn vị chủ trì, Công ty Việt Á là đơn vị phối hợp thực hiện.

Đương nhiên là ông Trịnh Thanh Hùng đồng ý đề xuất trên.

Việc này nhắm đến cái đích giúp Công ty Việt Á được tham gia Đề tài, bởi Học viện Quân y chỉ có chức năng nghiên cứu, không có chức năng sản xuất.

Đến ngày 6/2/2020, ông Chu Ngọc Anh ký quyết định về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện Đề tài nghiên cứu, chế tạo test xét nghiệm.

Theo đó, đơn vị tổ chức chủ trì là Học viện Quân y; chủ nhiệm Đề tài là ông Hồ Anh Sơn, với tổng kinh phí thực hiện là 18,98 tỷ đồng.