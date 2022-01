Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai "lười" tiếp công dân

Your browser does not support the audio element.

Ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng, công trình công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kết luận chỉ rõ, Đồng Nai đã xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm chậm so với quy định, có địa phương, đơn vị phải điều chỉnh kế hoạch một số năm và nhiều cuộc thanh tra. Một số cuộc thanh tra chưa đảm bảo về trình tự, chất lượng chưa cao. thủ tục theo quy định.

Một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nhất là khối các sở ngành của tỉnh, thể hiện như: Địa điểm, phương tiện tiếp công dân không đảm bảo; không ban hành, không công khai hoặc công khai không đầy đủ lịch tiếp công dân; không bố trí cán bộ tiếp công dân thường xuyên.