Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh qua đời

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 6/1, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) xác nhận, ông Đào Gia Vượng, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh (TPHCM), vừa qua đời tại viện vào đêm 5/1.