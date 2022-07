Chủ tịch UBMTTQ sàm sỡ, 'cưỡng hôn' bé gái để... chúc mừng vì học khá

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi có hành vi sàm sỡ, cưỡng hôn bé gái 16 tuổi khiến nhiều người bức xúc.

Được biết, vụ việc xảy ra lúc 16h20 ngày 28/6, tại thôn Làng Sương, xã Xuân Thắng (Thường Xuân, Thanh Hóa) và được camera an ninh của gia đình ghi lại.